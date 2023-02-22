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49 минут назад

Bloomberg: у ВПК США нет «потенциала роста», необходимого для промышленных войн

ТК «Звезда»иещё 1

Военно-промышленный комплекс (ВПК) США имеет проблемы с нехваткой конкуренции и отсутствием «потенциала роста». Об этом написало агентство Bloomberg.

Bloomberg: ВПК США страдает от нехватки конкуренции и отсутствия потенциала роста
Фото: Ron SachsCNPAdMedia, GlobalLookPressRon SachsCNPAdMedia, GlobalLookPress

«Индустрия страдает от недостатка конкуренции и нехватки "потенциала роста", необходимых для участия в крупных промышленных войнах», - говорится в публикации.

В 1980 году подрядчиками Пентагона являлись 70 аэрокосмических и оборонных предприятий, а с начала 2000-х их количество сократилось до пяти: Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics, Northrop Grumman и Boeing. Это привело к снижению количества инноваций в оборонной сфере, считает автор.

«Армия США до сих пор не разработала замену своей бронетехники времен холодной войны: танка Abrams и БМП Bradley», - отметил он.

Кроме того, у американского США есть проблемы с разработками гиперзвукового оружия, которые столкнулись с большим количеством неудачных тестовых пусков, и высоким уровнем зависимости от технологий КНР.

Ранее политолог Юрий Светов в беседе со «Звездой» заявил, что Запад «прозевал» создание гиперзвукового оружия в России. По его мнению, данный вопрос в настоящий момент обсуждается там в дискуссиях закрытого типа.

Армия,ВПК,Юрий Светов,Boeing,Пентагон,
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