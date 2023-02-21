Бельгия начала расследование из-за "корабля-шпиона" РФ

Морской инфоцентр Бельгии начал расследование деятельности российского корабля, который в ноябре 2022 года якобы осуществлял разведку в Северном море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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Отмечается, что корабль, предположительно принадлежащий России, был замечен в районах, в которых проложены подводные трубопроводы и кабели связи. Кроме того, на побережье поблизости от них находятся ветряные электростанции.

Судно шло без AIS (автоматической идентификационной системы), поэтому вызвало подозрения у соответствующих служб, уточнил министр по вопросам Северного моря Винсент Ван Квикенборн.

Чиновник пояснил, что власти страны не получили данных о причинах отключения AIS экипажем корабля.