Бельгия начала расследование из-за "корабля-шпиона" РФ

Бельгия начала расследование в отношении российского «шпионского» корабля
Морской инфоцентр Бельгии начал расследование деятельности российского корабля, который в ноябре 2022 года якобы осуществлял разведку в Северном море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что корабль, предположительно принадлежащий России, был замечен в районах, в которых проложены подводные трубопроводы и кабели связи. Кроме того, на побережье поблизости от них находятся ветряные электростанции.
Судно шло без AIS (автоматической идентификационной системы), поэтому вызвало подозрения у соответствующих служб, уточнил министр по вопросам Северного моря Винсент Ван Квикенборн.
Чиновник пояснил, что власти страны не получили данных о причинах отключения AIS экипажем корабля.
Ранее сообщалось, что береговая охрана США вела наблюдение за российским судном. Сотрудники ведомства полагали, что корабль выполняет разведывательную миссию у берегов страны.