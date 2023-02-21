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1 час назад

Минобороны РФ опровергло недостаток боеприпасов у штурмовых групп

ТАССиещё 1

Заявления о недостатке боеприпасов у штурмовых групп в зоне СВО абсолютно не соответствуют действительности. Об сообщили во вторник в Минобороны РФ.

МО РФ прокомментировало заявления о недостатке боеприпасов для штурмовых групп
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Только за последние двое суток общее продвижение вперед на подготовленные оборонительные позиции ВСУ штурмовых подразделений в районе города Артемовска составило более 2,5 км. Успешные боевые действия были бы невозможны без полной огневой поддержки наступления артиллерией, бронетехникой и другими огневыми средствами группировки "Юг". <…> Поэтому все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что штурмовым группам оказывается вся необходимая поддержка, так как, несмотря на сложные метеоусловия в районе города Артемовска, за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовых отрядов было выполнено 18 самолето-вылетов штурмовой авиации.

Армия,Минобороны России,
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