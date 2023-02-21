МО РФ прокомментировало заявления о недостатке боеприпасов для штурмовых групп

"Только за последние двое суток общее продвижение вперед на подготовленные оборонительные позиции ВСУ штурмовых подразделений в районе города Артемовска составило более 2,5 км. Успешные боевые действия были бы невозможны без полной огневой поддержки наступления артиллерией, бронетехникой и другими огневыми средствами группировки "Юг". <…> Поэтому все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности", - сказали в военном ведомстве.