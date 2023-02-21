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57 минут назад

Италия пообещала Украине военную поддержку любого типа

Ura.Ru

Правительство Италии будет оказывать финансовую, военную и гуманитарную поддержку Украине до тех пор, пока противоборствующие страны не сядут за стол переговоров. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Италия пообещала Украине военную поддержку любого типа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Италия будет оказывать любую возможную поддержку [Киеву], чтобы появились условия для мирных переговоров. До этих пор мы [правительство Италии] будем оказывать любую военную, финансовую и гражданскую поддержку», — сообщила Джорджа Мелони на пресс-конференции после своего визита в Киев.

Об этом пишет ТАСС.

По заверениям Мелони, сейчас отправку боевых самолетов на Украину итальянские власти не обсуждают. Страна сконцентрирована на поставках ПВО.

Западные лидеры значительно увеличили поставки военной и финансовой помощи Украине после начала спецоперации российскими войсками на Украине в 2022 году. В феврале текущего года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о намерении страны отправить Киеву тяжелую технику. Также из Голландии направят более 200 военных для обучения украинских солдат. Позже, по сообщению RT, президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине дополнительное финансирование и вооружение.

Армия,Марк Рютте,Джозеф Байден,
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