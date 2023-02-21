Путин присвоил звание гвардейской 53-й зенитной ракетной бригаде

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 53-й зенитной ракетной бригаде. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе отмечается, что звание зенитной бригаде присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
Бригада входит в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, располагается в Курской области.
Как писала «Парламентская газета», 14 февраля президент присвоил наименование гвардейского 228-му мотострелковому полку «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», проявленные личным составом в ходе защиты Отечества и государственных интересов в условиях вооруженного конфликта.