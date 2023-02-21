Путин присвоил звание гвардейской 53-й зенитной ракетной бригаде

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 53-й зенитной ракетной бригаде. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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В документе отмечается, что звание зенитной бригаде присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Бригада входит в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, располагается в Курской области.