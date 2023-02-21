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6 минут назад

Путин присвоил звание гвардейской 53-й зенитной ракетной бригаде

Парламентская газета

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 53-й зенитной ракетной бригаде. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин присвоил звание гвардейской 53-й зенитной ракетной бригаде
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

В документе отмечается, что звание зенитной бригаде присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Бригада входит в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, располагается в Курской области.

Как писала «Парламентская газета», 14 февраля президент присвоил наименование гвардейского 228-му мотострелковому полку «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», проявленные личным составом в ходе защиты Отечества и государственных интересов в условиях вооруженного конфликта.

Армия,Владимир Путин,
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