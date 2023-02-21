В зоне конфликта в Карабахе отмечено нарушение режима прекращения огня

В Мардакертском районе Нагорного Карабаха зафиксировано нарушение режима прекращения огня, сообщили в Минобороны России.

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В военном ведомстве уточнили, что пострадавших нет, передает ТАСС.

Командование российского миротворческого контингента, а также азербайджанская и армянская стороны начали разбирательство инцидента.