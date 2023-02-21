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11 минут назад

Минобороны сообщило о нарушении режима огня в Нагорном Карабахе

Деловая газета "Взгляд"

В Мардакертском районе Нагорного Карабаха зафиксировано нарушение режима прекращения огня, сообщили в Минобороны России.

В зоне конфликта в Карабахе отмечено нарушение режима прекращения огня
Фото: ТАССТАСС

В военном ведомстве уточнили, что пострадавших нет, передает ТАСС.

Командование российского миротворческого контингента, а также азербайджанская и армянская стороны начали разбирательство инцидента.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики не делать заявления, которые могут дать Азербайджану повод начать новую военную эскалацию.

Армия,Никол Пашинян,Минобороны России,
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