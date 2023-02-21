В зоне конфликта в Карабахе отмечено нарушение режима прекращения огня

В Мардакертском районе Нагорного Карабаха зафиксировано нарушение режима прекращения огня, сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве уточнили, что пострадавших нет, передает ТАСС.
Командование российского миротворческого контингента, а также азербайджанская и армянская стороны начали разбирательство инцидента.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики не делать заявления, которые могут дать Азербайджану повод начать новую военную эскалацию.