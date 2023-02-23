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1 час назад

Столтенберг заявил об уходе России от диалога с НАТО

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Решение Москвы о приостановке участия в ДСНВ говорит о ее намерении отказаться от диалога, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил об уходе России от диалога с НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россия якобы «уходит от содержательного диалога» с Североатлантическим альянсом, объявляя о приостановке СНВ-3, заявил Столтенберг в беседе с CNN, передает РИА «Новости».

Ранее Столтенберг призывал Россию пересмотреть решение о приостановке.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему российская сторона решила приостановить свое участие в ДСНВ, и о возможном ответе на это со стороны американской стороны.

Армия,В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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