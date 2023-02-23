Столтенберг заявил об уходе России от диалога с НАТО

Решение Москвы о приостановке участия в ДСНВ говорит о ее намерении отказаться от диалога, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Россия якобы «уходит от содержательного диалога» с Североатлантическим альянсом, объявляя о приостановке СНВ-3, заявил Столтенберг в беседе с CNN, передает РИА «Новости».
Ранее Столтенберг призывал Россию пересмотреть решение о приостановке.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему российская сторона решила приостановить свое участие в ДСНВ, и о возможном ответе на это со стороны американской стороны.