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1 час назад

Украинская разведка получила "Черные ястребы"

Илья Родин

Разведка Украины опубликовала фото вертолета Black Hawk

Украинская разведка получила "Черные ястребы"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На Украине опубликовали фото предназначенного для ГУР вертолета Black Hawk

Главное управление разведки (ГУР) Украины опубликовало кадры из авиационного ангара. На них представлен произведенный в США вертолет Black Hawk, пишет ТАСС.

Отмечается, что о поставках машин этого типа официальные лица США не сообщали.

На фотографии, опубликованной в Telegram-канале, отчетливо видны спецназовцы ГУР на фоне вертолета, на который нанесены украинские опознавательные знаки.

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В ГУР подчеркнули, что боевые вертолеты существенно повышают возможности спецподразделений ведомства, эффективность выполнения боевых заданий.

Уточняется, что пресс-служба не назвала марку и тип воздушного судна. Вместе с тем, специалисты уверены, что это - вертолет Black Hawk.

По данным агентства, в начале февраля 2023 года украинские СМИ рассказали, что США тайно направили украинским военным четырех машины этого типа.

Напомним, что многоцелевой вертолет Black Hawk поступил на вооружение армии США в 1976 году, разрабатывался в 1965-1974-м годах. Участвовал в боевых действиях в Сомали, Ираке, Афганистане, Йемене и Сирии.

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