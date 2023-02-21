Украинская разведка получила "Черные ястребы"

Разведка Украины опубликовала фото вертолета Black Hawk

На Украине опубликовали фото предназначенного для ГУР вертолета Black Hawk

Главное управление разведки (ГУР) Украины опубликовало кадры из авиационного ангара. На них представлен произведенный в США вертолет Black Hawk, пишет ТАСС.

Отмечается, что о поставках машин этого типа официальные лица США не сообщали.

На фотографии, опубликованной в Telegram-канале, отчетливо видны спецназовцы ГУР на фоне вертолета, на который нанесены украинские опознавательные знаки.

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В ГУР подчеркнули, что боевые вертолеты существенно повышают возможности спецподразделений ведомства, эффективность выполнения боевых заданий.

Уточняется, что пресс-служба не назвала марку и тип воздушного судна. Вместе с тем, специалисты уверены, что это - вертолет Black Hawk.

По данным агентства, в начале февраля 2023 года украинские СМИ рассказали, что США тайно направили украинским военным четырех машины этого типа.