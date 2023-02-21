Украинская разведка получила "Черные ястребы"

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало в своем Telegram-канале фотографию американского военно-транспортного вертолета UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), стоящего в ангаре рядом с советским ударным вертолетом Ми-24.

«Авиация военной разведки Украины продолжает работу на переднем крае обороны нашей страны», — говорится в сообщении.

UH-60 Black Hawk — двухмоторный многоцелевой вертолет американской компании Sikorsky Aircraft. Вертолет используется для переброски десанта и грузов в зону боевых действий, а также для эвакуации раненых.

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16 февраля сообщалось, что в результате крушения военного вертолета Black Hawk в американском штате Алабама погибли шесть человек.