НАТО обеспокоили возможные поставки оружия из Китая в РФ

Запад обеспокоен возможной помощью России от Китая в виде летального вооружения. Об этом заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.

«Китай может планировать предоставление летальной военной помощи России», — передает слова Столтенберга официальный сайт НАТО.

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Он подчеркнул, что возможная передача России смертоносного оружия беспокоит западные страны.

Власти США считают, что Китай рассматривает возможность помочь России оружием и боеприпасами. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В интервью CBS News в субботу он сказал, что Китай «активно рассматривает возможность предоставления летальной поддержки». Речь, в том числе, идёт об оружии и боеприпасах.

«Мы были обеспокоены такой возможностью с первого дня», — сказал Блинкен в интервью ведущей программы «Face the Nation» Маргарет Бреннан.

Политик не смог конкретизировать, какую именно летальную помощь рассматривает Китай, и высказался в общих чертах:

«Есть целый ряд вещей, которые подходят под эту категорию, всё, от боеприпасов до самого оружия».

Блинкен также заявил, что Вашингтон видел, «как китайцы оказывали нелетальную поддержку России для использования на Украине». По его словам, это делают китайские компании, а в Китае «на самом деле нет различия между частными компаниями и государством»

Госсекретарь отметил, что у США есть информация о том, что в Пекине якобы рассматривают возможность предоставления летальной поддержки. Он предупредил КНР о последствиях и проблемах в отношениях.

«Мы очень ясно дали им понять, что это создаст серьезную проблему для нас и наших отношений», - сказал политик.

Отмечается, что Блинкен приехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где лично говорил с высокопоставленным представителем Китая Ван И. Речь шла «о последствиях, с которыми столкнется Китай, если они предоставят России оружие, боеприпасы или другую летальную помощь».

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь ответил на заявления США о том, что Пекин намеревается оказать военную помощь России и призвал Вашингтон не распространять дезинформацию. Его слова приводит РИА Новости.

«Оружие на поле боя непрерывно поставляют США, а не Китай. США не имеют права отдавать Китаю приказы и распоряжения, мы также никогда не примем указаний и даже угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений», — подчеркнул дипломат.

Вэньбинь указал, что политика Китая направлена на мирное урегулирование конфликта и содействие проведению переговоров. Он призвал США переосмыслить свою позицию, сделать больше практических шагов для разрешения украинского кризиса и прекратить перекладывать ответственность.

Китайский производитель дронов DJI, один из пионеров рынка беспилотных летательных аппаратов, готов отправить свою продукцию российским военным. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt, ссылаясь на собственные источники.

«Производитель дронов DJI готов отправить на фронт [на Украину] беспилотники российской стороне», — сообщает немецкое издание Die Welt, ссылаясь на источники. По данным журналистов, помогают российским военным и космические компании Китая — они отправляют солдатам спутниковые снимки.

В понедельник 20 февраля китайский дипломат Вань Вэньбинь выступил с заявлением, что Китай не поставляет вооружение в зону конфликта на Украине.

«Оружие на поле боя непрерывно поставляют США, а не Китай. Всему международному сообществу очевидно, кто призывает к миру, а кто подливает масло в огонь и провоцирует эскалацию конфликта», — заявил дипломат.

URA.RU направило запрос Минобороны РФ по поводу возможных поставок китайских беспилотников армии России. На момент публикации новости ответа не поступило.

Соединенные Штаты предупредили Китай о последствиях возможного предоставления России летальных вооружений для использования в ходе конфликта на Украине. Это будет красной линией, заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телекомпании CNN, вышедшем в эфир в воскресенье.

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"Мы приветствуем тот факт, что Китай [на Мюнхенской конференции по безопасности] заявил, что желает мира [на Украине], потому что это то, к чему мы всегда стремимся в подобных ситуациях. Но мы также ясно заявляем, что если будут любые намерения или усилия по оказанию поддержки России [в конфликте на Украине], то это неприемлемо. Это станет красной линией", - сказала постпред США.

По ее утверждению, госсекретарь США Энтони Блинкен ясно говорил Китаю о последствиях такого шага.

"Мы не собираемся забегать вперед и объявлять о своих планах, но мы ясно заявили Китаю, что будут последствия, если они примут такое неблагоприятное решение", - отметила Томас-Гринфилд.

У Киева нет доказательств оказания Китаем военной помощи России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газетам Corriere della Sera и La Repubblica.

Украинский лидер заявил, что власти страны не видят «сигналов» о наличии такой помощи. Зеленский добавил, что Киев заинтересован в том, чтобы Пекин не помогал Москве, а поддерживал в текущем конфликте Украину.

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«Сейчас не вижу такой возможности. Если они будут с Россией, война перерастет в третью мировую, и в Китае это понимают», — заявил президент.

Правительство Германии не получало информации о предполагаемом оказании Китаем военной помощи России. Как заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, в Берлине ожидают, что Пекин не будет поставлять летальное оружие РФ.

"Такой информации у нас нет, но, несмотря на это, мы, конечно, приняли к сведению заявления [госсекретаря США] Энтони Блинкена с определенной степенью беспокойства. Но в настоящий момент у нас нет никаких доказательств этому", - сказал представитель кабмина.

"Канцлер [ФРГ Олаф Шольц] на минувших выходных разговаривал в Мюнхене с главой китайской дипломатии Ван И и ясно разъяснил позицию ФРГ по этому вопросу, сказав, что мы приветствуем то, что китайская сторона, по всей имеющейся информации, не поставляет России летальное оружие", - сообщил Хебештрайт.

Глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И спросил руководителя дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля во время неформальной беседы в Мюнхене, почему его страна не должна поставлять оружие России, если ЕС снабжает им Украину. Об этом Боррель рассказал во вторник на пресс-конференции в НАТО.

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"Должен признаться, что у нас давно сложились хорошие отношения с госсоветником Ван И - еще когда я был министром иностранных дел Испании, а он возглавлял МИД Китая. У нас состоялся откровенный разговор в Мюнхене. Он был очень ясен, я не могу повторять его слова, но он сказал, что Китай не дает оружия стране, которая находится в состоянии войны. Он сказал, что они не дают России оружия и не дадут. Это то, что он мне сказал, подчеркивая, что таков принцип внешней политики Китая", - сообщил глава дипломатии ЕС.

По словам Борреля, Ван И поинтересовался у него, почему его беспокоит тема поставок вооружений России, если ЕС направляет оружие на Украину.

"Кстати, он спросил: "Почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты даешь оружие Украине?" Мне пришлось объяснить ему большую разницу, рассказать, какую угрозу несет нам война на Украине", - добавил глава дипломатии Евросоюза.

Китай может рассмотреть вероятность оказания помощи России в специальной военной операции (СВО) на территории Украины, считает доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал необходимые для этого условия.

«Весь вопрос в характере поддержки. Насколько мы знаем, Китай не скрывает своего отношения — Китай выступает за прекращение военных действий, призывает все стороны к остановке конфликта. Китай дипломатически на стороне России», — оценил ситуацию политолог.

Что касается непосредственной поддержки, Пекин внимательно следит за развитием событий и принимает решения, исходя из этого, отметил Андрей Губин.

«Официально Россия и Китай не являются союзниками, у нас нет договора, который бы подразумевал оказание военной помощи. Во-вторых, Россия у Китая никакой помощи не просила. По большей части это дело Российской Федерации. Но Китай, безусловно, озабочен вопросами европейской безопасности. Существующий геополитический слом Китая тоже касается, в какой-то мере он чувствует эти отголоски в Тайваньском проливе, это все части одной большой картины. Если говорить о материальной помощи, то сложно сказать о начале какой-то официальной поддержки. Но, если российская сторона выступит с такой инициативой, я не думаю, что Китай будет против», — заключил он.

Власти Китая сталкиваются с растущими издержками из-за ставки руководства страны на Россию в противостоянии с США, пишет Bloomberg. По мнению обозревателей издания, три года ограничений, связанных с пандемией коронавируса, создали ряд проблем для КНР, в том числе привели к росту протестных настроений.

Как отмечается, западные государства пытаются усложнить жизнь Пекину, поскольку рассматривают его связи с Москвой как свидетельство того, что он может в какой-то момент начать силовой захват Тайваня. Bloomberg указывает, что в Китае понимают опасность этого растущего консенсуса, в результате которого США и Европа договорились соблюдать строгий контроль над технологией чипирования, ограничив экономическое и стратегическое влияние КНР.

«Чтобы противостоять этому, высокопоставленные китайские дипломаты, включая [главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, члена Политбюро] Ван И, в последнее время настаивали на том, что Россия не является союзником, разрабатывая мирный план для России и Украины. Министр иностранных дел Цинь Ган призвал мир перестать говорить: «Украина сегодня, Тайвань завтра», — говорится в тексте.