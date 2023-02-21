Премьер Молдавии призвал РФ вывести войска из Приднестровья

России следует вывести из Приднестровья оперативную группу войск, вывезти вооружения, заявил на брифинге премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Об этом пишет «Интерфакс».

Премьер подчеркнул, что Кишинев вовлечен в процесс, предполагающий разрешение вопроса с Приднестровьем исключительно мирным путем.

По его мнению, это означает, что Москве необходимо вывести войска, вывезти боеприпасы и оружие. Речан напомнил, что «Россия обязалась сделать это, и не один раз».

Вместе с тем, пояснил политик, вопрос о полном сворачивании миротворческой операции не ставится.

Напомним, что Молдавия планирует вступить в Европейский союз. Власти ЕС одним из условий для этого назвали мирное урегулирование приднестровского конфликта.