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22 минуты назад

Премьер Молдавии призвал РФ вывести войска из Приднестровья

Елена Прошина

России следует вывести из Приднестровья оперативную группу войск, вывезти вооружения, заявил на брифинге премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Об этом пишет «Интерфакс».

Премьер Молдавии призвал РФ вывести войска из Приднестровья
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Премьер подчеркнул, что Кишинев вовлечен в процесс, предполагающий разрешение вопроса с Приднестровьем исключительно мирным путем.

По его мнению, это означает, что Москве необходимо вывести войска, вывезти боеприпасы и оружие. Речан напомнил, что «Россия обязалась сделать это, и не один раз».

Вместе с тем, пояснил политик, вопрос о полном сворачивании миротворческой операции не ставится.

Напомним, что Молдавия планирует вступить в Европейский союз. Власти ЕС одним из условий для этого назвали мирное урегулирование приднестровского конфликта.

В Кремле ответили на слова молдавских властей о демилитаризации Приднестровья

Ранее сообщалось, что парламент республики утвердил новый состав кабинета министров страны.

Армия,Дорин Речан,ЕС,
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