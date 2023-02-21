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58 минут назад

Глава Тайваня Цай заявила о продолжении укрепления военного сотрудничества с США

Газета.Ru

Президент Тайваня Цай Инвэнь после встречи с представителями американского конгресса заявила, что ее страна будет более активно сотрудничать с США и другими демократическими партнерами для противостояния авторитарному экспансионизму и изменению климата. Об этом сообщает AFP.

Тайвань заявил о продолжении укрепления военного сотрудничества с США
Фото: газета.ру газета.ру

«Тайвань и США продолжают укреплять военные связи. В будущем Тайвань будет еще активнее сотрудничать с США и другими демократическими партнерами, чтобы противостоять таким глобальным вызовам, как авторитарный экспансионизм и изменение климата», — отметила лидер Тайваня.

Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У заявил, что Китай «очень вероятно» вторгнется на Тайвань в 2027 году, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News

По его мнению, нынешнее положение о «статус-кво», согласно которому Тайвань является самоуправляемым, но официально не провозглашает независимость, «не может длиться вечно».

Армия,Цай Инвэнь,
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