Тайвань заявил о продолжении укрепления военного сотрудничества с США

Президент Тайваня Цай Инвэнь после встречи с представителями американского конгресса заявила, что ее страна будет более активно сотрудничать с США и другими демократическими партнерами для противостояния авторитарному экспансионизму и изменению климата. Об этом сообщает AFP.

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«Тайвань и США продолжают укреплять военные связи. В будущем Тайвань будет еще активнее сотрудничать с США и другими демократическими партнерами, чтобы противостоять таким глобальным вызовам, как авторитарный экспансионизм и изменение климата», — отметила лидер Тайваня.

Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У заявил, что Китай «очень вероятно» вторгнется на Тайвань в 2027 году, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News