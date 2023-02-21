В Чехии призвали готовиться к возможному конфликту НАТО с РФ

Начальник Генштаба чешской армии генерал-майор Карел Ржехка на командном совещании в Минобороны Чехии заявил, что стране необходимо подготовиться к возможному столкновению между Россией и НАТО, поскольку государство станет участницей конфликта «с первой минуты». Об этом пишет издание Seznam Zprávy.

«Большая часть нашей армии отправится воевать согласно военным планам альянса. Наша территория станет важной транзитной и опорной зоной», — сказал Ржекха.

Он полагает, при таком развитии событий Россия «не будет ждать», пока Чехия подготовится. Кроме того, Ржехка упомянул, что в случае затяжного конфликта чешская армия не продержится больше нескольких недель.