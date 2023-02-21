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50 минут назад

Глава Генштаба ВС Чехии Ржехка призвал готовиться к возможному столкновению НАТО с РФ

Газета.Ruиещё 2

Начальник Генштаба чешской армии генерал-майор Карел Ржехка на командном совещании в Минобороны Чехии заявил, что стране необходимо подготовиться к возможному столкновению между Россией и НАТО, поскольку государство станет участницей конфликта «с первой минуты». Об этом пишет издание Seznam Zprávy.

В Чехии призвали готовиться к возможному конфликту НАТО с РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Большая часть нашей армии отправится воевать согласно военным планам альянса. Наша территория станет важной транзитной и опорной зоной», — сказал Ржекха.

Он полагает, при таком развитии событий Россия «не будет ждать», пока Чехия подготовится. Кроме того, Ржехка упомянул, что в случае затяжного конфликта чешская армия не продержится больше нескольких недель.

Ранее Ржехка сообщал о прохождении ВСУ учений на полигоне в Либаве под руководством ВС Чехии. На присутствие украинских военных в Чехии обратила внимание президент движения «Триколор» Зузана Майерова Заградникова.

Армия,Генштаб,НАТО,
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