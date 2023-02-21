Стало известно о принудительной эвакуации жителей Херсона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) принудительно эвакуируют людей из Херсона. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

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В конце января стало известно, что Киев намерен перебросить подразделения в Херсон, чтобы форсировать Днепр. Сообщается, что ВСУ усиливает группировку войск у фронта с помощью артиллерии и создает угрозу наступления в районе Новой Каховки.

По словам Сальдо, в настоящий момент в городе проводится принудительная эвакуация. Он утверждает, что украинские военные хотят «выгнать» врачей на Западную Украину, а также пытаются мобилизовать жителей, которые не хотят воевать.