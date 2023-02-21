Путин обвинил Запад в причастности к попыткам Киева нанести удар по базам авиации РФ

Путин заявил, что Запад причастен к попыткам киевского режима нанести удар по базам стратегической авиации РФ. Использованные для нее дроны оснащались при содействии натовских специалистов. Об этом он сказал в ходе оглашения своего послания Федеральному Собранию, трансляция которого ведется на Rutube.

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Оглашение послания Путина проходит в Гостином дворе в Москве. На мероприятии присутствуют депутаты обеих палат парламента, а также участники специальной военной операции на Украине. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на оглашение аккредитовали журналистов зарубежных СМИ из дружественных стран.