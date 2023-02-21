Путин: на боевое дежурство поставлены новые стратегические комплексы

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию заявил о подписании указа о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. Канал «Россия 24» опубликовал на Rutube прямую трансляцию церемонии оглашения послания.

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21 февраля Владимир Путин обращается с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Среди присутствующих на церемонии оглашения - депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные, в том числе участники СВО.

Послание президента Федеральному собранию посвящено специальной военной операции и международной ситуации, а также социальным и экономическим вопросам России.