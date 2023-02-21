Путин предложил ввести льготную аренду для сотрудников ОПК

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию выступил за запуск программы льготного арендного жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Канал «Россия 24» опубликовал на Rutube прямую трансляцию церемонии оглашения послания.

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Глава государства предложил сделать ставку значительно ниже рыночной для данной категории россиян. По словам президента, значительную часть платы возьмет на себя государство.

Кроме того, Путин рассказал, как будут поддерживать военных и сотрудников ВПК. По словам главы государства, у офицеров и сержантов, показавших себя грамотными, современными и решительными командирами, будет возможность в приоритетном порядке выдвигаться на руководящие должности и отправляться в академии получать образование.

21 февраля Владимир Путин обращается с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Среди присутствующих на церемонии оглашения - депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные, в том числе участники СВО.

Послание президента Федеральному собранию посвящено специальной военной операции и международной ситуации, а также социальным и экономическим вопросам России.

Владимир Путин до сегодняшнего дня не выступал с посланием после начала проведения спецоперации. Оглашение послания проходит каждый год, однако в 2022 году оно не состоялось.

Президент страны в конце прошлого года обратил внимание на интенсивную динамику событий. Глава государства сообщил, что ситуация требует дополнительного анализа и времени. Путин пообещал выступить в начале 2023 года.