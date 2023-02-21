Путин предложил создать фонд помощи ветеранам СВО
Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил создать специальный фонд, который будет оказывать адресную помощь ветеранам специальной военной операции и семьям погибших. Трансляция мероприятия ведется на Rutube.
По словам главы государства, необходимо поддержать семьи, потерявшие близких в ходе СВО.
«За каждым ветераном, за каждой семьей должен был закреплен свой персональный соцработник, координатор, который лично будет решать вопросы. Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах», - заявил Владимир Путин.
При этом он подчеркнул, что фонд помощи должен работать «без казенщины и бюрократии» и по принципу одного окна.
В 2023 году традиционное выступление президента перед обеими палатами парламента проходит в Гостином дворе. На оглашении послания присутствуют депутаты и сенаторы, министры, главы регионов, а также другие приглашенные, среди которых есть и участники спецоперации.
Президент ежегодно обращается к Федеральному Собранию в соответствии с Конституцией. В своем выступлении глава государства говорит о ситуации в стране и главных направлений во внутренней и внешней политике. В 2022 году Путин не оглашал послание. Позднее он объяснил это динамично изменяющейся ситуацией и необходимостью дополнительного времени на анализ событий.