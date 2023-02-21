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Путин предложил создать фонд помощи ветеранам СВО

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил создать специальный фонд, который будет оказывать адресную помощь ветеранам специальной военной операции и семьям погибших. Трансляция мероприятия ведется на Rutube.

Путин предложил создать фонд помощи ветеранам СВО
© РИА Новости

По словам главы государства, необходимо поддержать семьи, потерявшие близких в ходе СВО.

«За каждым ветераном, за каждой семьей должен был закреплен свой персональный соцработник, координатор, который лично будет решать вопросы. Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах», - заявил Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что фонд помощи должен работать «без казенщины и бюрократии» и по принципу одного окна.

В 2023 году традиционное выступление президента перед обеими палатами парламента проходит в Гостином дворе. На оглашении послания присутствуют депутаты и сенаторы, министры, главы регионов, а также другие приглашенные, среди которых есть и участники спецоперации.

Президент ежегодно обращается к Федеральному Собранию в соответствии с Конституцией. В своем выступлении глава государства говорит о ситуации в стране и главных направлений во внутренней и внешней политике. В 2022 году Путин не оглашал послание. Позднее он объяснил это динамично изменяющейся ситуацией и необходимостью дополнительного времени на анализ событий.

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