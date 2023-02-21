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30 минут назад

Путин поднял вопрос снабжения участников СВО в послании к Федеральному собранию

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока решены «далеко не все вопросы» со снабжением участников СВО. Прямую трансляцию послания Путина Федеральному собранию опубликовал на Rutube канал «Россия 24».

Путин поднял вопрос снабжения участников СВО в послании к Федеральному собранию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин призвал отдельно разбираться в каждом конкретном случае. Вопросы касаются денежного довольствия, страховых выплат в связи с ранениями, медпомощи, подчеркнул президент.

Также президент заявил, что семьи всех участника СВО должны быть «в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом».

«На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты», - подчеркнул он.

Основными темами послания Путина Федеральному собранию в 2023 году стали вопросы спецоперации, социально-экономическое развитие страны и поддержка россиян.

В ходе выступления Путин предложил создать государственный фонд для помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации.

Армия,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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