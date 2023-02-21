Путин поднял вопрос снабжения участников СВО в послании к Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока решены «далеко не все вопросы» со снабжением участников СВО. Прямую трансляцию послания Путина Федеральному собранию опубликовал на Rutube канал «Россия 24».

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Путин призвал отдельно разбираться в каждом конкретном случае. Вопросы касаются денежного довольствия, страховых выплат в связи с ранениями, медпомощи, подчеркнул президент.

Также президент заявил, что семьи всех участника СВО должны быть «в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом».

«На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты», - подчеркнул он.

Основными темами послания Путина Федеральному собранию в 2023 году стали вопросы спецоперации, социально-экономическое развитие страны и поддержка россиян.