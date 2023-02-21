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47 минут назад

Путин высказался о поставках дальнобойных систем оружия Украине

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что чем более дальнобойные системы оружия западные страны будут поставлять Украине, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ, передают «Известия».

21 февраля Владимир Путин обращается с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Среди присутствующих на церемонии оглашения - депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные, в том числе участники СВО.

Послание президента Федеральному собранию посвящено специальной военной операции и международной ситуации, а также социальным и экономическим вопросам России.

Владимир Путин до сегодняшнего дня не выступал с посланием после начала проведения спецоперации. Оглашение послания проходит каждый год, однако в 2022 году оно не состоялось.

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Президент страны в конце прошлого года обратил внимание на интенсивную динамику событий. Глава государства сообщил, что ситуация требует дополнительного анализа и времени. Путин пообещал выступить в начале 2023 года.

Впервые обращение Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию состоялось 8 июля 2000 года.

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