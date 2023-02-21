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19 минут назад

Под Херсоном уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Lenta.ruиещё 1

Под Херсоном российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 21 февраля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Под Херсоном уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, на этом направлении за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили одну гаубицу «Акация» и две гаубицы «Гвоздика». В районе Томиной Балки в Херсонской области была поражена американская радиолокационная станция AN/TPQ-37.

Также 21 февраля Минобороны заявило, что российские военные из Южной группировки войск уничтожили две пусковые установки системы реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Краматорска.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,
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