Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что на переговорах с президентом США Джо Байденом Варшава намерена поднять вопрос поставки Украине боевых самолетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Польское радио.

Также эту тему планируется поднять на саммите восточного фланга НАТО – «Бухарестской девятки». По словам Яблоньского, Польша намерена обсудить тему того, что должна из себя представлять дальнейшая военная поддержка Киеву.

При этом он подчеркнул, что Варшава сделает все, чтобы Украина получила все оружие, которое ей необходимо. Для этого должны обсуждаться все варианты, однако все действия будут согласовываться с НАТО.

«Мы считаем, что есть страны, которые могут сделать больше. Польша передала уже очень много вооружения. Мы хотим передавать еще больше, одновременно вооружаясь и укрепляя польскую армию», - заявил замминистра.