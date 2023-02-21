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15 минут назад

В Белоруссии проверят боевую готовность ПВО

Lenta.ru

В Белоруссии в рамках проверки боевой готовности механизированное соединение с силами противовоздушной обороны (ПВО) отработают охрану и оборону района. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики в Telegram.

В Белоруссии проверят боевую готовность ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В рамках проводимой проверки боевой готовности вооруженных сил, одна из воинских частей механизированного соединения, усиленная подразделениями ПВО, выдвинулась в назначенный район», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Согласно заявлению министерства, личный состав выполнит ряд учебно-боевых задач, включая организацию охраны и обороны района, его инженерного оборудования. Кроме того, будет проведен комплекс мер по тыловому и техническому обеспечению.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках договора о региональной группировке войск (РГВ) Союзного государства в республике проходят подготовку до 15 тысяч российских военнослужащих. Как он утверждает, в случае возможной агрессии против страны такая дивизия полностью перейдет в его распоряжение.

Армия,Александр Лукашенко,
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