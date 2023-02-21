Носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» российский фрегат «Адмирал Горшков» зашел в южноафриканский порт Дурбан. Об этом сообщает сегодня РБК.

Российский корабль примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР.

В коммюнике Минобороны ЮАР ранее отмечалось, что «учения пройдут в акватории Индийского океана в течение 10 дней в районах портового города Дурбан и залива Ричардс-Бей.

Целью учений был назван «обмен оперативными навыками и знаниями», а также укрепление отношений между странами.

В начале января президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков». Российский лидер подчеркнул, что мощное вооружение, которое несет корабль, позволит надежно защитить Россию от внешних угроз, а аналогов «Цирконам» нет нигде в мире.