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1 час назад

«Адмирал Горшков» с ракетами «Циркон» зашел в южноафриканский порт

Алиса Селезнёва

Носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» российский фрегат «Адмирал Горшков» зашел в южноафриканский порт Дурбан. Об этом сообщает сегодня РБК.

Российский корабль примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР.

В коммюнике Минобороны ЮАР ранее отмечалось, что «учения пройдут в акватории Индийского океана в течение 10 дней в районах портового города Дурбан и залива Ричардс-Бей.

Целью учений был назван «обмен оперативными навыками и знаниями», а также укрепление отношений между странами.

В начале января президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков». Российский лидер подчеркнул, что мощное вооружение, которое несет корабль, позволит надежно защитить Россию от внешних угроз, а аналогов «Цирконам» нет нигде в мире.

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В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркнул, что «Адмирал Горшков» отправляется в дальний поход по Атлантическому, Индийскому океанам, а также Средиземному морю. В походе он будет отрабатываться применение гиперзвуковых ракет «Циркон».

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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