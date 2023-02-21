Мобилизация: последние новости на сегодня 21 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 февраля 2023, в материале «Рамблера».

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Глава Минобороны России Шойгу вручил погоны генерал-полковников командующим ЗВО и ВВО

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Министр обороны России Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующему войсками Западного военного округа Евгению Никифорову, сообщает «Газета.ру».

Также звание получил командующий войсками Восточного военного округа Рустам Мурадов. Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной России.

Глава российского военного ведомства также поздравил военнослужащих, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в службе.

Указ о присвоении звания генерал-полковника Никифорову и Мурадову глава государства Владимир Путин подписал 17 февраля

На Чукотке мобилизованные и члены их семей смогут бесплатно получать юридическую помощь

Чукотские депутаты приняли изменения в региональный закон «О бесплатной юридической помощи», сообщает ТАСС со ссылкой на парламент.

Народные избранники включили в документ мобилизованных граждан и членов их семей. Когда поправки вступят в силу, участники специальной военной операции их родители, супруги и дети смогут рассчитывать на юридические консультации. По словам депутатов, также им будет оказываться бесплатная помощь в составлении заявлений, ходатайств и других необходимых документов, представление интересов в судах, учреждениях государственных и муниципальных органах власти.

Также мобилизованным жителям Чукотки и добровольцам полностью компенсируют расходов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Члены их семей могут бесплатно окончить курсы по вождению транспортных средств. Студентам - детям мобилизованных - оплачивают проживание в общежитиях, члены семей мобилизованных освобождены от оплаты услуг детских садов.

Семьям погибших в СВО выплатят 3 млн рублей. Отмечается, что меры поддержки в регионе предоставляются в дополнение к федеральным.

В ЯНАО более 180 детей мобилизованных воспользовались правом бесплатного посещения кружков

В Ямало-Ненецком автономном округе учреждения культуры бесплатно приняли в кружки и секции свыше 180 детей из семей военнослужащих, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, сообщает ТАСС.

Такая мера поддержки была введена 3 ноября прошлого года, воспользоваться ей смогли все дети участников спецоперации, в том числе те, которые посещали кружки с 21 сентября по 3 ноября прошлого года.

Бесплатные занятия предлагаются детям в почти 270 творческих объединениях на базе 55 учреждений культуры региона.