В ЛНР сообщили о переброске Киевом "Айдара" под Артемовск

Прибытие боевиков из националистического батальона "Айдар" (запрещен в РФ) зафиксировано в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР), они должны удерживать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не допускать бегства мобилизованных солдат. Об этом ТАСС во вторник сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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По его словам, разведка РФ зафиксировала переброску Киевом "украинского националистического подразделения" в район Артемовска. "Для разблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики из националистического подразделения "Айдар", - сказал он.

Марочко отметил, что боевики "Айдара" должны сдерживать позиции украинских войск под Артемовском и "не допускать бегства военнослужащих из числа мобилизованных граждан".