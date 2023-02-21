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28 минут назад

В ЛНР сообщили о переброске Киевом националистического батальон "Айдар" под Артемовск

ТАСС

Прибытие боевиков из националистического батальона "Айдар" (запрещен в РФ) зафиксировано в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР), они должны удерживать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не допускать бегства мобилизованных солдат. Об этом ТАСС во вторник сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В ЛНР сообщили о переброске Киевом "Айдара" под Артемовск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, разведка РФ зафиксировала переброску Киевом "украинского националистического подразделения" в район Артемовска. "Для разблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики из националистического подразделения "Айдар", - сказал он.

Марочко отметил, что боевики "Айдара" должны сдерживать позиции украинских войск под Артемовском и "не допускать бегства военнослужащих из числа мобилизованных граждан".

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР. Он является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. Российские силы взяли под контроль несколько населенных пунктов в пригородах Артемовска, в том числе Клещеевку, Парасковиевку, Подгородное.

Армия,СВО,Андрей Марочко,
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