Спецоперация на Украине 21 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 21 февраля 2023 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Украинский пленный рассказал о взаимодействии иностранных военных с ВСУ на поле боя

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С Вооруженными силами Украины на поле боя взаимодействуют военные из Канады и Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского солдата, который был взят в плен под Авдеевкой.

По словам мужчины, под Херсоном он заметил иностранцев, которые стреляли из пулеметов и противотанковых комплексов Javelin. Отмечается, что они не проводили инструктаж, а непосредственно принимали участие в боях. По данным пленника, иностранцев на поле боя отправляли прицельно отрабатывать «определенные ситуации».

Военные работали в группе из нескольких человек в сопровождении переводчиков и бойцов морской пехоты. Украинский солдат не исключил, что иностранцы по званию были выше рядовых. При этом они не разговаривали с украинскими бойцами.

Российские военные поразили опорный пункт ВСУ из крупнокалиберного орудия

Военные России при наступлении в ЛНР применили крупнокалиберное орудие «Мста-Б», сообщает РИА Новости.

Это было необходимо для уничтожения украинского опорного пункта. Как заявил командир с позывным «Урал», российские десантники продвигались вперед, однако уперлись в опорный пункт. Они передали его координаты, после чего он был уничтожен орудием.

Собеседник агентства отметил, что такое взаимодействие позволяет войскам РФ выходить на новые рубежи.

Артиллерист с позывным «Гиви» сообщил, что российские военные получают готовые координаты и бьют по цели. Отмечается, что на каждую цель, среди которых техника, живая сила, либо укрытия, уходит два-три снаряда.

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украина чуть более чем за два часа обстреляла Донецк, Макеевку и Ясиноватую, сообщает РИА Новости.

Украинские войска выпустили 39 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. При этом на Донецк пришлось 17 снарядов.

О жертвах и разрушениях не сообщается.