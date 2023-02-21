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17 минут назад

Беспилотники ВВС США опасались приближаться к Крыму в начале СВО

Елена Прошина

Власти Соединенных Штатов в начале специальной военной операции боялись направлять свои стратегические беспилотники RQ-4 Global Hawk к Крыму на расстояние менее 120 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ треков полетов в архиве ресурса Flightradar24.

Беспилотники ВВС США опасались приближаться к Крыму в начале СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом позднее США сократили дистанцию своих разведывательных полетов от берегов полуострова. Global Hawk регулярно курсируют в воздушном пространстве над Черным морем напротив Крыма. С 24 февраля 2022 года американские беспилотные летательные аппараты выполнили более 110 полетов над Черным морем. В среднем беспилотники посещали это место от 8 до 13 раз в месяц, выполняя полеты длительностью до 10 часов.

Как минимум за неделю до начала СВО Global Hawk не появлялись в регионе, однако в первый день спецоперации выполнили сразу два полета, подойдя к полуострову не ближе чем на 160 и 120 километров. После этого более недели беспилотники США не залетали в Черное море.

С 17 марта Global Hawk начали подходить к Крыму на дистанцию менее 100 километров. Сегодня стратегические летательные аппараты могут приближаться к российскому полуострову на 70-90 километров.

При этом с началом спецоперации перестали выполнять полеты у Крыма британские разведывательные самолеты. 18 и 20 февраля 2022 года Boeing RC-135V пролетали вдоль побережья Крыма на дистанции 40 и 50 километров, то с началом СВО они перестали появляться там. Возобновили британские самолеты-шпионы с 21 марта прошлого года.

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