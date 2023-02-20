Сербия откажется от российских истребителей в пользу французских

Сербия откажется от российских истребителей и начнет закупать французские Rafale. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает Bloomberg.

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По его словам, на данный момент вопрос о закупке Rafale находится на стадии переговоров. Если они завершатся успехом, то Сербия выделит на их покупку три миллиарда евро. Всего Белград намерен приобрести не менее 12 французских истребителей.

Вучич отметил, что ранее Сербия всегда закупала российские МиГ-29, но в связи с западными санкциями покупка запасных частей на купленные еще в 2017 году стала невозможна, поэтому стране придется отказаться от них.