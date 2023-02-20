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49 минут назад

Сербия откажется от российских истребителей в пользу французских

Елена Прошина

Сербия откажется от российских истребителей и начнет закупать французские Rafale. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает Bloomberg.

Сербия откажется от российских истребителей в пользу французских
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на данный момент вопрос о закупке Rafale находится на стадии переговоров. Если они завершатся успехом, то Сербия выделит на их покупку три миллиарда евро. Всего Белград намерен приобрести не менее 12 французских истребителей.

Вучич отметил, что ранее Сербия всегда закупала российские МиГ-29, но в связи с западными санкциями покупка запасных частей на купленные еще в 2017 году стала невозможна, поэтому стране придется отказаться от них.

Сербия пожаловалась на сложное положение из-за отказа от санкций против России

Он добавил, что «сейчас Белград не может импортировать практически ничего из РФ, что связано с военными целями». Вучич подчеркнул, что произошло это «не из-за русских», но вдаваться в подробности не стал.

Армия,Александр Вучич,
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