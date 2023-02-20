Столтенберг высказался о расходе боеприпасов Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сегодня Украина тратит больше боеприпасов, чем производится в странах Запада. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом генсек НАТО рассказал в интервью телеканалу CNN. Столтенберг призвал союзников увеличить производство боеприпасов, чтобы сократить этот разрыв. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО остаются «открыты в этом вопросе».

Политик также заявил, что союзникам Украины не стоит недооценивать Россию, так как в её запасе есть значительные людские ресурсы.

«Количество – это уже само по себе качество», – подчеркнул он.