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34 минуты назад

Столтенберг высказался о расходе боеприпасов Украиной

Елена Прошина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сегодня Украина тратит больше боеприпасов, чем производится в странах Запада. Об этом сообщает ТАСС.

Столтенберг высказался о расходе боеприпасов Украиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом генсек НАТО рассказал в интервью телеканалу CNN. Столтенберг призвал союзников увеличить производство боеприпасов, чтобы сократить этот разрыв. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО остаются «открыты в этом вопросе».

Политик также заявил, что союзникам Украины не стоит недооценивать Россию, так как в её запасе есть значительные людские ресурсы.

«Количество – это уже само по себе качество», – подчеркнул он.

Столтенберг заявил, что НАТО не поставляет Украине кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы

Ранее Столтенберг заявил, что только поставками оружия Украине можно достичь мира в регионе.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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