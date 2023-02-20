В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
34 минуты назад

"Ъ": Пхеньян бросил вызов Америке в Тихом океане

Banki.loans

Армия КНДР недавно провела ракетные испытания в Тихом океане. Это можно расценивать как предупреждение властям США, которые демонстрируют активность у Корейского полуострова, пишет "Коммерсантъ".

СМИ: Пхеньян бросил вызов Америке в Тихом океане
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Северокорейское правительство дало четкий сигнал того, что в случае продолжения усиленного военного интереса Америки к территории КНДР сделает из Тихого океана полигон для ракет. Пхеньян проинформировал о создании новых РСЗО. Токио сильно обеспокоен происходящим и просит о срочном и необходимом созыве совбеза ООН.

В ООН пока что изучают просьбу властей Японии. Белый дом еще ничем не ответил официальному Пхеньяну.

Армия,В мире,Коммерсант,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий