СМИ: Пхеньян бросил вызов Америке в Тихом океане

Армия КНДР недавно провела ракетные испытания в Тихом океане. Это можно расценивать как предупреждение властям США, которые демонстрируют активность у Корейского полуострова, пишет "Коммерсантъ".

Северокорейское правительство дало четкий сигнал того, что в случае продолжения усиленного военного интереса Америки к территории КНДР сделает из Тихого океана полигон для ракет. Пхеньян проинформировал о создании новых РСЗО. Токио сильно обеспокоен происходящим и просит о срочном и необходимом созыве совбеза ООН.