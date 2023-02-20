Глава МИД Украины оценил возможность размещения в стране иностранных военных

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба , оценивая в интервью телеканалу CNN возможность размещения в стране иностранного воинского контингента, рассказал, что Киев ни разу не просил об этом у других государств, передает РИА Новости.

«Мы никогда не просили об иностранном контингенте на Украине», — заявил глава МИД Украины.

Ранее глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что американского наемника Пита Рида в Артемовске убили украинские же солдаты или воюющие за Украину подразделения иностранцев. Пригожин отметил, что место гибели наемника из США и позиции ЧВК «Вагнер» разделяло около пяти километров многоэтажной застройки, что делало поражение цели с такого расстояния практически невозможным.