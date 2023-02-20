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15 минут назад

Глава МИД Украины оценил возможность размещения в стране иностранных военных

Lenta.ruиещё 1

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, оценивая в интервью телеканалу CNN возможность размещения в стране иностранного воинского контингента, рассказал, что Киев ни разу не просил об этом у других государств, передает РИА Новости.

Глава МИД Украины оценил возможность размещения в стране иностранных военных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы никогда не просили об иностранном контингенте на Украине», — заявил глава МИД Украины.

Ранее глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что американского наемника Пита Рида в Артемовске убили украинские же солдаты или воюющие за Украину подразделения иностранцев. Пригожин отметил, что место гибели наемника из США и позиции ЧВК «Вагнер» разделяло около пяти километров многоэтажной застройки, что делало поражение цели с такого расстояния практически невозможным.

Армия,Пит Рид,Дмитрий Кулеба,Евгений Пригожин,
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