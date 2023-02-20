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1 час назад

США анонсировали выделение нового пакета военной помощи Украине

Елена Прошина

Власти США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму в 460 миллионов долларов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Пентагона.

США поставят на Украину радары воздушного наблюдения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, новый пакет направлен на удовлетворение критически важных потребностей Украины в сфере обороны. В него, в частности, войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометные снаряды, четыре радара воздушного наблюдения, системы Javelin, около двух тысяч бронебойных ракет, четыре БМП Bradley, два тактических транспортных средства для ремонта оборудования, мины и приборы ночного видения.

Президент США Байден: Гаубицы и комплексы Javelin войдут в пакет военной помощи Киеву

В общей сложности новый пакет помощи Украине обойдется США в 460 миллионов долларов. Стоит отметить, что Пентагон объявил об этом в тот же день, когда президент Соединенных Штатов Джо Байден посетил с не анонсированным визитом

Армия,Джозеф Байден,Пентагон,
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