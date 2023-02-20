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1 час назад

Китай планирует поставлять беспилотники в Россию

Елена Прошина

Производитель дронов из Китая DJI планирует поставлять свои беспилотные летательные аппараты в Россию. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на немецкие СМИ.

Китай планирует поставлять беспилотники в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, военным из России также помогают и китайские космические компании. По словам анонимных источников, некоторые из них отправляют российским солдатам снимки со спутников. На данный момент в Минобороны России данную информацию никак не прокомментировали.

При этом ранее дипломат из Китая Вань Вэньбинь заявил, что власти страны не занимаются отправкой оружия в зону СВО. Вэрьбинь также обвинил в этом США – по словам дипломата, таким образом Белый дом провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай действительно собирается помочь России с военным снаряжением и боеприпасами.

Армия,Энтони Блинкен,Минобороны России,
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