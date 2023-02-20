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1 час назад

США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 460 миллионов долларов

Lenta.ruиещё 3

США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 460 миллионов долларов. Такое заявление в понедельник, 20 февраля, сделал Пентагон, передает РИА Новости.

США предоставят Киеву радиолокаторы воздушного наблюдения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что помощь направлена на удовлетворение критически важных потребностей Украины в сфере обороны. В новый пакет, в частности, войдут радиолокаторы воздушного наблюдения.

Дополнительную военную помощь Украине ранее 20 февраля пообещал американский лидер Джо Байден в ходе своего визита в Киев. Он также объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 500 миллионов долларов. В него должны войти артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны, противотанковые системы и другое вооружение.

Президент США Байден: Гаубицы и комплексы Javelin войдут в пакет военной помощи Киеву

Помимо прочего, Зеленский обсудил с Байденом поставки дальнобойного вооружения. Тем не менее, американский лидер не подтвердил публично готовность Соединенных Штатов поставить ракеты большей дальности.

Армия,Джозеф Байден,Пентагон,
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