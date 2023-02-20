США предоставят Киеву радиолокаторы воздушного наблюдения

США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 460 миллионов долларов. Такое заявление в понедельник, 20 февраля, сделал Пентагон, передает РИА Новости.

Уточняется, что помощь направлена на удовлетворение критически важных потребностей Украины в сфере обороны. В новый пакет, в частности, войдут радиолокаторы воздушного наблюдения.

Дополнительную военную помощь Украине ранее 20 февраля пообещал американский лидер Джо Байден в ходе своего визита в Киев. Он также объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 500 миллионов долларов. В него должны войти артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны, противотанковые системы и другое вооружение.