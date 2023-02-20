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36 минут назад

Три американских самолета дежурили у границ Украины во время визита Байдена

Елена Прошина

Три самолета ВВС США дежурили у западной границы Украины во время визита туда президента страны Джо Байдена. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Flightradar 24.

Самолеты ВВС США дежурили у границ Украины во время визита Байдена в Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первые два самолета зафиксировали в небе над Польшей у границ Львовской области вечером 19 февраля. Один из них представлял собой стратегический разведчик Boeing RC-135, другой — самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry. Рядом с ними также находился заправщик Boeing KC-135R Stratotanker.

Позже, около 10:00 в понедельник к ним присоединился еще один Boeing E-3 Sentry. Таким образом 20 февраля у Львовской области барражировали сразу три разведчика ВВС США. На 15:00 дежурство продолжают два американских самолета. Стоит отметить, что обычно над Польшей летает только одно судно НАТО и не каждый день.

Напомним, что 20 февраля в Киев с необъявленным визитом прибыл президент США Джо Байден. Он въехал на территорию страны на поезде рано утром и встретился с главой Украины Владимиром Зеленским.

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