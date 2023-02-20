Самолеты ВВС США дежурили у границ Украины во время визита Байдена в Киев

Три самолета ВВС США дежурили у западной границы Украины во время визита туда президента страны Джо Байдена. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Flightradar 24.

Первые два самолета зафиксировали в небе над Польшей у границ Львовской области вечером 19 февраля. Один из них представлял собой стратегический разведчик Boeing RC-135, другой — самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry. Рядом с ними также находился заправщик Boeing KC-135R Stratotanker.

Позже, около 10:00 в понедельник к ним присоединился еще один Boeing E-3 Sentry. Таким образом 20 февраля у Львовской области барражировали сразу три разведчика ВВС США. На 15:00 дежурство продолжают два американских самолета. Стоит отметить, что обычно над Польшей летает только одно судно НАТО и не каждый день.