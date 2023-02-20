В России подтвердили интерес к Су-75 на Ближнем Востоке

Страны Ближнего Востока проявляют интерес к российскому перспективному легкому тактическому самолету (ЛТС), также известному как Су-75, или Checkmate. Эту информацию РИА Новости подтвердил представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

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«Российская авиационная техника хорошо зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции. Готовы к взаимодействию с нашими партнерами в области поставок указанной техники, в том числе со странами региона, в случае проявления такой заинтересованности», — сказали в службе.

Представитель ФСВТС пообщался с журналистом в ходе международной выставки вооружений International Defence Exhibition and Conference (IDEX) 2023, которая с 20 по 24 февраля проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

В службе добавили, что по итогам премьеры Су-75 ряд иностранных заказчиков «начал проявлять повышенный интерес» к самолету. «Мы открыты к диалогу и сотрудничеству с партнерами по данному проекту в различных форматах, представляющих взаимный интерес», — уточнил представитель ФСВТС.