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1 час назад

В России подтвердили интерес к Су-75 на Ближнем Востоке

Lenta.ru

Страны Ближнего Востока проявляют интерес к российскому перспективному легкому тактическому самолету (ЛТС), также известному как Су-75, или Checkmate. Эту информацию РИА Новости подтвердил представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

В России подтвердили интерес к Су-75 на Ближнем Востоке
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«Российская авиационная техника хорошо зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции. Готовы к взаимодействию с нашими партнерами в области поставок указанной техники, в том числе со странами региона, в случае проявления такой заинтересованности», — сказали в службе.

Представитель ФСВТС пообщался с журналистом в ходе международной выставки вооружений International Defence Exhibition and Conference (IDEX) 2023, которая с 20 по 24 февраля проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

В службе добавили, что по итогам премьеры Су-75 ряд иностранных заказчиков «начал проявлять повышенный интерес» к самолету. «Мы открыты к диалогу и сотрудничеству с партнерами по данному проекту в различных форматах, представляющих взаимный интерес», — уточнил представитель ФСВТС.

В феврале генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что на фоне специальной военной операции (СВО) интерес к российской военной технике за рубежом вырос.

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