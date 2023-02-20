В ФРГ не оказалось самолетов для нужд Украины

Бундесвер не располагает тем типом самолетов, о которых просит Украина. О том, что в ФРГ не оказалось авиационной техники для нужд Киева, сообщил министр обороны Борис Писториус, пишет ТАСС.

«Со стороны правительства ФРГ я могу лишь сказать, что все дискуссии о боевых самолетах идут о типах, которыми не располагает бундесвер, так что это вопрос больше к другим странам, а не Германии», — отметил министр.

Писториус также заявил, что предстоящие недели станут для Киева решающими. Глава Минобороны ФРГ указал, что в следующие три месяца необходимо обеспечить противовоздушную оборону Украины, что является «важнейшим приоритетом».