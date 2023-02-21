Россия уничтожила более 200 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Российская армия уничтожила более 200 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в операции участвовали подразделения группировки войск «Центр». Им удалось нанести огневое поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР) и в районе Ямполовки в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо этого, за сутки на краснолиманском направлении уничтожены боевая машина реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также две гаубицы М101.