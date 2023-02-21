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1 час назад

Россия уничтожила более 200 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Lenta.ruиещё 10

Российская армия уничтожила более 200 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Россия уничтожила более 200 солдат ВСУ на краснолиманском направлении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ведомстве уточнили, что в операции участвовали подразделения группировки войск «Центр». Им удалось нанести огневое поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР) и в районе Ямполовки в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо этого, за сутки на краснолиманском направлении уничтожены боевая машина реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также две гаубицы М101.

19 февраля Минобороны также отчиталось, что в результате атаки группировки «Центр» украинская армия потеряла более 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, были уничтожены украинские самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20, пять боевых бронированных машин и боевая машина пехоты.

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