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1 час назад

Российские истребители сбили в воздушном бою под Харьковом украинский Су-27

Lenta.ru

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили в бою в районе города Изюм Харьковской области самолет Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские истребители сбили в воздушном бою под Харьковом украинский Су-27
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он добавил, что за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников в районе населенных пунктов Владимировки, Коломыйчихи, Змиевки, Рубежного, Площанки, Краснореченского и Кременной Луганской народной республики, Егоровки, Новоандреевки, Волновахи и Еленовки Дноецкой народной республики, а также возле Лесного Запорожской области.

Кроме того, российским ПВО удалось перехватить один снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил Конашенков.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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