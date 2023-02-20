Российские истребители сбили в воздушном бою под Харьковом украинский Су-27

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили в бою в районе города Изюм Харьковской области самолет Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков .

Он добавил, что за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников в районе населенных пунктов Владимировки, Коломыйчихи, Змиевки, Рубежного, Площанки, Краснореченского и Кременной Луганской народной республики, Егоровки, Новоандреевки, Волновахи и Еленовки Дноецкой народной республики, а также возле Лесного Запорожской области.