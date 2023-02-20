Российские военные заняли село Парасковиевка в ДНР

Российские военнослужащие на донецком направлении заняли населенный пункт Парасковиевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил журналистам в понедельник, 20 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что в этом принимали участие добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, а также ракетные войска и артиллеристы.