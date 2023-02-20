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1 час назад

Российские военные заняли село Парасковиевка в ДНР

Lenta.ru

Российские военнослужащие на донецком направлении заняли населенный пункт Парасковиевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил журналистам в понедельник, 20 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что в этом принимали участие добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, а также ракетные войска и артиллеристы.

В ЛНР сообщили, что ВСУ под Часовым Яром минируют местность у своих позиций

По данным Конашенкова, за прошедшие сутки на донецком направлении украинская сторона потеряла более 115 военных. Кроме того, удалось подбить боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО «Град», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира» противника.

Армия,Видео,СВО,Игорь Конашенков,
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