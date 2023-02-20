Американские самолеты-разведчики заметили у границы Польши и Украины

Три стратегических разведывательных самолета Военно-воздушных сил (ВВС) США в понедельник, 20 февраля, совершили полеты у границы Польши и Украины. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Фото: United States Air Force United States Air Force

Согласно информации портала, Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE11 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и проследовал на восток через воздушное пространство Нидерландов, Германии и Польши. Авиалайнер несколько раз кружил над польскими городами Люблин и Замосць, к востоку от которых находится граница с Украиной, и над населенным пунктом Седльце, расположенным примерно в 60 километрах от Белоруссии. Известно, что в среднем самолет находился на высоте 9,7 километра.

В это же время американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry с позывным NOVA01 пролетел над городом Калиш в сторону Ченстоховы и взял курс на восток. После чего авиалайнер несколько раз кружил над городами Люблин и Замосць. Над этими же населенными пунктами, расположенными вблизи границы с Украиной, был замечен второй «Сентри» ВВС США. Самолет с позывным NOVA02 пролетел над польским городом Сталева-Воля и начал кружить вдоль польско-украинской границы. Согласно порталу, американский «Боинг» пролетал над городом Цешанув, расстояние от которого до границы с Украиной составляет всего шесть километров.