Администрация Байдена поддерживает передачу Турции истребителей F-16

"Администрация Байдена решительно поддерживает программу модернизации и поставку новых истребителей F-16. Поскольку безопасность Турции как партнера и союзника по НАТО - в наших национальных интересах и в интересах безопасности альянса", - сказал он, отметив, что администрация работает с Конгрессом США по этому вопросу.