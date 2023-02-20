Администрация Байдена поддерживает передачу Турции истребителей F-16

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает продажу истребителей F-16 Турции и программу модернизации таких самолетов у турецких ВВС. Об этом в понедельник заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.
"Администрация Байдена решительно поддерживает программу модернизации и поставку новых истребителей F-16. Поскольку безопасность Турции как партнера и союзника по НАТО - в наших национальных интересах и в интересах безопасности альянса", - сказал он, отметив, что администрация работает с Конгрессом США по этому вопросу.
Турция и США имеют "многолетние связи" в сфере безопасности и военного сотрудничества, добавил дипломат.
Турция добивается получения 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. О желании приобрести F-16 Анкара заявила после ее исключения из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем С-400.