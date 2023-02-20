«Рособоронэкспорт» выполнил годовой план по продаже оружия

«Рособоронэкспорт» выполнил план по продажам оружия за прошедший год, заявил гендиректор компании Александр Михеев .

«Несмотря на глобальные изменения, произошедшие на мировом оружейном рынке в 2022 году, «Рособоронэкспорт» выполнил задачи, поставленные перед ним», — цитирует РИА Новости Михеева.

По его словам, во много это стало возможным благодаря оперативным мерам, которые были приняты президентом и правительством.