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1 час назад

«Рособоронэкспорт» выполнил годовой план по продаже оружия

RT на русском

«Рособоронэкспорт» выполнил план по продажам оружия за прошедший год, заявил гендиректор компании Александр Михеев.

«Рособоронэкспорт» выполнил годовой план по продаже оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несмотря на глобальные изменения, произошедшие на мировом оружейном рынке в 2022 году, «Рособоронэкспорт» выполнил задачи, поставленные перед ним», — цитирует РИА Новости Михеева.

По его словам, во много это стало возможным благодаря оперативным мерам, которые были приняты президентом и правительством.

Ранее директор ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что Россия за последние пять лет поставила в Индию оружия на сумму более $13 млрд.

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