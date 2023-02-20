«Рособоронэкспорт» выполнил годовой план по продаже оружия

«Рособоронэкспорт» выполнил план по продажам оружия за прошедший год, заявил гендиректор компании Александр Михеев.
«Несмотря на глобальные изменения, произошедшие на мировом оружейном рынке в 2022 году, «Рособоронэкспорт» выполнил задачи, поставленные перед ним», — цитирует РИА Новости Михеева.
По его словам, во много это стало возможным благодаря оперативным мерам, которые были приняты президентом и правительством.
Ранее директор ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что Россия за последние пять лет поставила в Индию оружия на сумму более $13 млрд.