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29 минут назад

Страны НАТО передали Киеву свыше 1 100 комплексов ПВО, 440 танков с декабря 2021 года

ТАССиещё 4

Страны НАТО с декабря 2021 года передали Украине более 1 100 комплексов ПВО, 440 танков и 1 510 боевых машин пехоты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки в понедельник.

Страны НАТО передали Украине 440 танков с декабря 2021 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Служба внешней разведки Российской Федерации располагает сведениями о том, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1 170 комплексов ПВО, 440 танков, 1 510 БМП, 655 артиллерийских систем", - сказали в пресс-бюро.

Кроме того, киевский режим получил от натовских государств 9 800 ракет к реактивным системам залпового огня, 609 тыс. противотанковых выстрелов и 1 млн 206 тыс. снарядов.

"Большая часть из предоставленной Западом военной техники была уничтожена российскими войсками", - отметили в СВР.

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