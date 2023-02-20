В ЛНР сообщили, что ВСУ под Часовым Яром минируют местность у своих позиций

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР) минируют местность, примыкающую к их позициям, а также дистанционно устанавливают в лесах противопехотные мины "Лепесток". Об этом ТАСС в понедельник сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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По его словам, разведка РФ зафиксировала в районе Часового Яра "увеличение фортификационных сооружений и контингента украинских войск". "Выявлено активное минирование подходов к позициям противника и сооружение других инженерных заграждений", - сказал он.

Марочко отметил, что юго-восточнее Часового Яра украинские войска дистанционно минируют леса при помощи запрещенных противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток".

Населенный пункт Парасковиевка в 9 км от Артемовска (ДНР) полностью перешел под контроль российских сил, сообщил 17 февраля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что взятие Парасковиевки, расположенной на северных подступах к Артемовску (украинское название Бахмут), позволяет перекрыть дорогу на Часов Яр - последний путь снабжения украинских войск.