Спецоперация на Украине 20 февраля: последние новости на сегодня

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Фото: ТАСС ТАСС

Артиллерия ВС РФ уничтожила ремонтный центр гаубиц M777

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Российская артиллерия уничтожила центр Вооруженных сил Украины по ремонту и обслуживанию гаубиц M777 на кременском направлении. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

Уточняется, что обнаружить украинский объект удалось с помощью беспилотных летательных аппаратов. Центр восстановления занимался ремонтом орудий, которые использовали 43-я и 45-я артиллерийские бригады армии Украины.

Операторы дронов отследили путь поврежденных гаубиц и выслали информацию силам артиллерии. Ремонтный центр был уничтожен ударами из крупнокалиберных орудий. Также удалось повредить еще четыре M777, а уничтожить — три. Уничтоженный ремонтный центр был одной из двух точек восстановления гаубиц М777 в этой части Украины.

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Уточняется, что машину обнаружили силы разведки. Она перевозила боеприпасы одному из подразделений армии Украины. Автомобиль был уничтожен точным огнем российских войск. После прямого попадания в нем сдетонировал весь перевозимый боекомплект.

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