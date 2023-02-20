Спецоперация на Украине 20 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 20 февраля 2023 года.
Артиллерия ВС РФ уничтожила ремонтный центр гаубиц M777
Российская артиллерия уничтожила центр Вооруженных сил Украины по ремонту и обслуживанию гаубиц M777 на кременском направлении. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».
Уточняется, что обнаружить украинский объект удалось с помощью беспилотных летательных аппаратов. Центр восстановления занимался ремонтом орудий, которые использовали 43-я и 45-я артиллерийские бригады армии Украины.
Операторы дронов отследили путь поврежденных гаубиц и выслали информацию силам артиллерии. Ремонтный центр был уничтожен ударами из крупнокалиберных орудий. Также удалось повредить еще четыре M777, а уничтожить — три. Уничтоженный ремонтный центр был одной из двух точек восстановления гаубиц М777 в этой части Украины.
Российские военные уничтожили автомобиль с боеприпасами для ВСУ
Российская артиллерия уничтожила автомобиль, который подвозил боеприпасы для Вооруженных сил Украины в Запорожскую область. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что машину обнаружили силы разведки. Она перевозила боеприпасы одному из подразделений армии Украины. Автомобиль был уничтожен точным огнем российских войск. После прямого попадания в нем сдетонировал весь перевозимый боекомплект.
Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ под Артемовском
Бойцы частной военной компании «Вагнер» прорвали оборону Вооруженных сил Украины в Берховке под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Как говорится в сообщении, российские военнослужащие взяли под контроль северную часть Берховки. Захват этой точки позволяет зайти в тыл украинских сил и отрезать противнику отход из Берховки и Дубово-Васильевки в Артемовск. Российские солдаты теперь могут пройти вдоль полосы у села Ягодное, чтобы атаковать с фланга.