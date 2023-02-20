В Госдуме сообщили об обновлении подхода Минобороны к снабжению войск

"Министерство обороны обновляет подход к материально-техническому снабжению войск. [Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник] Михаил Евгеньевич Мизинцев, который возглавляет сейчас это направление работы, - честный, работоспособный и эффективный человек. Все мы надеемся, что эта работа будет развиваться успешно", - сказал он.