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1 час назад

В Госдуме сообщили об обновлении подхода Минобороны к снабжению войск

ТАСС

Минобороны России меняет свой подход к материально-техническому снабжению, для успеха специальной военной операции (СВО) необходимы современные технологические решения. Об этом в интервью ТАСС заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин, возглавляющий подразделение аэроразведки БАРС "Каскад".

В Госдуме сообщили об обновлении подхода Минобороны к снабжению войск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Министерство обороны обновляет подход к материально-техническому снабжению войск. [Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник] Михаил Евгеньевич Мизинцев, который возглавляет сейчас это направление работы, - честный, работоспособный и эффективный человек. Все мы надеемся, что эта работа будет развиваться успешно", - сказал он.

Саблин выразил уверенность в том, что для успешного завершения СВО необходимо "развивать и использовать современные технологические решения". "Я возглавляю подразделение аэроразведки БАРС "Каскад". Без получения, обработки, использования информации о противнике эффективно воевать невозможно", - отметил он.

В целом, по словам депутата, линия боевого соприкосновения сейчас стабильна. "На некоторых направлениях идут позиционные бои, на некоторых направлениях мы наступаем", - резюмировал он, заметив, что на передовой есть "снарядный голод".

Армия,Михаил Мизинцев,Дмитрий Саблин,Минобороны России,Госдума,
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