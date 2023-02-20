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41 минуту назад

Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ под Артемовском

Lenta.ru

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Берховке под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ под Артемовском
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что российские военные заняли северную часть Берховки, что позволяет зайти в тыл украинской армии и отрезать его отход из Берховки и Дубово-Васильевки в Артемовск. Кроме того, российские бойцы движутся вдоль полосы у села Ягодное для удара с фланга. После освобождения Парасковиевки им удалось занять выгодные высоты, с которых простреливаются позиции ВСУ в низине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата. Украинский лидер объяснил это тем, что Артемовск не особенно большой город.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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