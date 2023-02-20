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37 минут назад

Украинским военным урежут зарплаты и лишат боевых выплат

Lenta.ru

Большинству украинских военнослужащих, в том числе проходящим срочную службу, мобилизованным и кадровым военным, начиная с марта 2023 года, в несколько раз урежут зарплаты и лишат боевых выплат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Украинским военным урежут зарплаты и лишат боевых выплат
Фото: ТАССТАСС

По словам собеседника агентства, в январе министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ об изменении порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). В документе говорится об отмене выплаты дополнительного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен (около 60 тысяч рублей), которое полагалось всем категориям военнослужащих с февраля прошлого года. «На деле это означает для большинства украинских военных снижение зарплаты в несколько раз», — пояснил источник агентства.

Армия,Алексей Резников,
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